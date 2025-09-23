ABD menşeli otomobiller hangileri? Ek vergiler kalktı mı?

ABD menşeli otomobiller! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan karar, ABD menşeli bazı ürünlerde uygulanan ek vergilerin kaldırılmasını içeriyor. Kararın ardından, otomobilden kozmetiğe kadar birçok sektörde fiyatların yeniden şekillenmesi bekleniyor.

ABD MENŞELİ OTOMOBİLLERE EK VERGİ KALKTI MI?

ABD ile Türkiye arasında uzun süredir gündemde olan ek vergi uygulamaları, 2018 yılında ABD'nin çelik ve alüminyum ürünlerine ek vergi koymasıyla başlamıştı. Türkiye de buna karşılık olarak otomobiller, alkollü içecekler, makyaj malzemeleri ve yaprak tütün gibi bazı ürünlerde ek vergiler uygulamıştı. Söz konusu süreç, Dünya Ticaret Örgütü nezdinde yürütülen müzakerelerle takip edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, ABD menşeli ürünlerdeki ek vergiler tamamen kaldırıldı. Ticaret Bakanlığı, bu kararın iki ülke arasındaki olumlu müzakereler sonucunda alındığını açıkladı. Ayrıca, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin önemine dikkat çekildi.

Karar sonrası özellikle otomotiv sektöründe hareketlilik beklentisi oluştu. Ek vergilerin kaldırılması, doğrudan satış fiyatlarına yansımasa da ithalat maliyetlerini azaltacağı için orta vadede fiyatların daha erişilebilir olabileceği belirtiliyor. Bu gelişme hem sıfır araç piyasasında hem de ikinci el otomobil pazarında etkisini gösterebilir.

ABD MENŞELİ OTOMOBİLLER

ABD otomotiv endüstrisi, dünya genelinde güçlü markalarıyla biliniyor. Türkiye pazarında da tanınan birçok Amerikan otomobil markası bulunuyor. Ek vergilerin kaldırılması, bu markaların Türkiye'deki rekabet gücünü yeniden değerlendirmeye açıyor. Özellikle elektrikli araçlara yönelik ilginin artması, ABD menşeli markaların dikkat çekmesine neden olabilir.

Amerikan otomobil markaları arasında geniş bir yelpaze mevcut. Bu markalar arasında Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ford, Hummer, Jeep ve Tesla yer alıyor. Her biri farklı segmentlerde araç üreten bu markalar, küresel otomotiv pazarında uzun yıllardır varlıklarını sürdürüyor.