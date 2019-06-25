ABD'li zenginlerden "varlık vergisi" çağrısı
Aralarında ünlü yatırımcı George Soros ve Facebook'un kurucularından Chris Hughes gibi dünyaca ünlü zenginlerin bulunduğu 18 iş insanı, ABD'de başkanlık yarışındaki adaylara hitaben "varlık vergisi" çağrısı yapan mektup yazdı.
Aralarında ünlü yatırımcı George Soros ve Facebook'un kurucularından Chris Hughes gibi dünyaca ünlü zenginlerin bulunduğu 18 iş insanı, ABD'de başkanlık yarışındaki adaylara hitaben "varlık vergisi" çağrısı yapan mektup yazdı.
Kaynak: Dunya.com
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