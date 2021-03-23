ABD'li milyarder iş adamı William Lauder yasak aşkını evden atmaya çalışıyor
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ABD'li milyarder iş adamı William Lauder yasak aşkını evden atmaya çalışıyor

23.03.2021 15:08 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:14
ABD'li milyarder iş adamı William Lauder yasak aşkını evden atmaya çalışıyor

ABD'li milyader iş adamı William Lauder'in yasak aşkı Taylor Stein'la olan ilişkisi ülke medyasının gündeminde. Lauder, kızlarının sosyal medyadaki bir paylaşımla gizlilik sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle, Stein'ı aldığı milyon dolarlık evden çıkarmaya çalışıyor.

ABD medyası dünyaca ünlü kozmetik devi Estée Lauder'in yönetim kurulu başkanı William Lauder ve yasak aşkı Taylor Stein'ın arasındaki çekişmeyi konuşuyor.

Babası New York'taki pek çok gece kulübünün kurucusu olan 54 yaşındaki Taylor Stein ile 60 yaşındaki Lauder'in ilişkisinin ilk adımları 2000 yılında atıldı. O yıl Lauder'in Aspen'de bulunan evindeki partide tanışan ikili, bir yıl sonra ilişki yaşamaya başladı. Söz konusu dönemde Lauder'in eşi Karen'la evliliği devam ediyordu.

ABD'li milyarder iş adamı William Lauder yasak aşkını evden atmaya çalışıyor
William Lauder

SUS PAYI YILLIK 1 MİLYON DOLAR

Lauder ve Stein gözlerden uzak ilişkisini sürdürürken, Stein 2007 yılında bir kız çocuk dünyaya getirdi. Bu durumun duyulmasını istemeyen Lauder, Stein'la gizlilik sözleşmesine imza attı. Bu anlaşma kapsamında Los Angeles'ın Bel Air bölgesinde 7 milyon dolarlık bir ev alan Stein, sessiz kalması durumunda her yıl Stein'a bir milyon dolar ödemeyi de kabul etti.

SOKAK ORTASINDA KAVGA

Çocuğun eğitim masraflarını da üstlenen Lauder ve Stein'ın arasındaki sorunlar takip eden yıllarda da sürdü. 2009'da eşinen boşanan Lauder, 2012'de Los Angeles'ta sokak ortasında Stein'la kavga ederken yakalandı. Stein bu kavga sırasında Lauder'e yumruk attığı için, 19 gün kamu hizmeti cezası aldı.

ABD'li milyarder iş adamı William Lauder yasak aşkını evden atmaya çalışıyor
Taylor Stein

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI İPLERİ KOPARDI

İkili arasındaki çekişmeyi alevlendiren olay ise geçtiğimiz yıl yaşandı. Lauder ve Stein'ın adı açıklanmayan kızı, ailesinin 'boşanmış bir çift' olduğuyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapınca ipler koptu. Lauder, yıllar önce imza attıkları gizlilik sözleşmesinin ihlal edildiğini öne sürerken, Stein'ı aldığı evden çıkarmak için harekete geçti.

DAVA SONUCU MERAKLA BEKLENİYOR

Stein, Lauder'in kendisine ödeme yapmayı kestiğini söylerken, konu mahkemeye taşındı. Tarafların avukatları bu yıl ocak ayında ortak noktada buluşma konusunda anlaşmaya yakın olsa da, Lauder'in avukatı mart ayında anlaşma yapmaktan vazgeçti. Stein ve Lauder'in çekişmesinin sonucu merakla beklenirken, ikilinin avukatlarına konuyla ilgili ulaşmak isteyen New York Post herhangi bir yanıt alamadı.

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