ABD'li JP Morgan'dan kur korumalı mevduat değerlendirmesi: Merkez Bankası'nın dolara karşı elini rahatlattı
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ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, kur korumalı mevduat sistemiyle ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu. Yeni sistemle dövize olan talebin ve dolarizasyonun azaldığını belirten banka, Merkez Bankası'nın kura karşı elinin rahatladığını vurguladı.
Türkiye'de ekonomiye yönelik alınan tedbirler her geçen gün kendisini göstermeye başladı. Yurt dışında da ekonomideki istikrar güven kazanmaya başladı ve dev bankalar Türk yatırımları için "ağırlık artır" tavsiyesinde bulundular. ABD'li dev yatırım bankası JP Morgan, bazı Türk bankalarının tahvilleri için tavsiyesini "nötr"den "ağırlığını artır"a yükseltti.
JP Morgan,Hükümetin açıkladığı yeni ekonomik tedbirler içinde en etkilisi olan kur korumalı TL mevduat hesaplarına ilişkin olarak, vatandaşların döviz talebini sonlandırmaya başladığını ve dolarizasyon baskısının azaldığını belirtti.
Dolarizasyon dolara olan talepteki artış ya da azalışı belirtiyor. Dolarizasyonun azaldığı ortamda kurlarda dengelenme ortaya çıkıyor.
Dolarizasyonun düşmesiyle birlikte Merkez Bankası'nın elinin rahatladığını ve dövize müdahale etme konusunda daha az aksiyon gösterdiğini öne süren JP Morgan, vatandaşların döviz talebinin şu an düzenli alanda oynamalar yaptığını açıkladı.
JP Morgan dolarizasyonun azalmasıyla birlikte çok kısa vadede kredi piyasasında da istikrarın kazanılmasını beklediklerini duyurdu.
JP Morgan, TCZIRA 26, TSKB 26 ve EXCTRU 26 tahvilleri için tavsiyesini "nötr"den "ağırlığını artır"a yükseltti. Vakıfbank'ın 2026 tahvili için tavsiyesini "ağırlığını artır" olarak başlattı.