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ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı

ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
02.05.2020 18:17 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:17

Emlak sektöründe faaliyet gösteren ABD'li iş insanı Larry Connor, borsada 8 günde kazandığı 1,6 milyon doları 1 Mayıs'ta işçilerine ikramiye olarak dağıttı.

ABD'li iş insanı Larry Connor borsadan 1,6 milyon dolar kazandı. 8 günde kazandığı bu parayı 1 Mayıs'ta işçilerine dağıttı. Connor'un video konferansta 1,6 milyon doları ikramiye olarak dağıtacağını açıklaması, işçilerde büyük sevinç yarattı.

"BANA YAPILACAK EN DOĞRU ŞEY OLARAK GELDİ"

CNN'de yer alan habere göre, şirketinde yaklaşık 400 çalışanı bulunan Connor, "Zor zamanlarda yaşıyoruz. 1 numaralı temel değerimiz 'Doğru olanı yap'tır. Çalışanlarımızın para kazanmak için yaptıklarıyla benim bu parayı elde etme şeklini düşündüğümde, bunu işçilerime ikramiye olarak dağıtmak, bana yapılacak en doğru şey olarak geldi" ifadelerini kullandı.

İŞÇİ BAŞINA 2 BİN İLE 9 BİN DOLAR ARASINDA PARA VERİLDİ

İkramiye, özel şartlarla belirlenen sistemle işçi başına 2 bin ile 9 bin dolar şeklinde dağıtıldı. The Connor Group Sözcüsü Amanda Brown konuyla ilgili olarak, "Senelik 150 bin dolardan fazla maaş alanlara ikramiye vermedik. Ödediğimiz miktar, bulunulan pozisyon ve şirketteki çalışma süresi baz alınarak hesaplandı. İkramiye alan işçilerimizin ortalama senelik maaşı 42 bin dolar" dedi.

Ekonomi Manşet

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