ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu Koronavirüs salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan ABD'li golfçü Paige Spiranac, yaptığı göğüs vuruşuyla gündem oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle kendisini eve kapatan başarılı sporcu Paige Spiranac, golf oynadığı sırada yaptığı vuruşla yine adından söz ettirdi.

1 MİLYONA YAKIN GÖRÜNTÜLENME ALDI

Evde çalışmalar yapan Paige Spiranac, gögüslerinin arasına golf sopasını sıkıştırarak vuruş yaptı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. ABD'li golfçünün bu videosu 1 milyona yakın görüntülenme aldı. Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Paige Spiranac'ın 2.3 milyon takipçisi bulunuyor.