ABD'li Forbes'tan SİHA itirafı: Türkiye düşmanları zor günler yaşayacak

Amerikan Forbes dergisi, yakın gelecekte envantere girecek Akıncı, Aksungur ve Alpagu ile ilgili olarak "Türkiye'nin düşmanlarının zor günler yaşayacağını" yazdı. Dergi, son olarak Azerbaycan'ın Karabağ'daki başarısına da büyük katkı sağlayan Türk İHA ve SİHA'ların çatışmaların seyrinde belirleyici hale geldiği yorumu yaptı.

Türkiye'nin SİHA ve İHA teknolojisinde elde ettiği teknolojik atılım dünya medyasının manşetlerinden düşmüyor. Yerli ve milli imkanlarla son teknolojiyle geliştirilen uçan savunma sistemleri Akıncı, Aksungur ve Alpagu savunma sanayiinin gücüne güç katmaya hazırlanıyor. Türkiye son yıllarda yerli üretim silah ve mühimmat sistemi envanteriyle savunma sanayii devi ülkeler devi listesinde üst sıralara tırmandı.

FORBES: TÜRKİYE'NİN DÜŞMANLARI ZOR GÜNLER YAŞAYACAK

Türkiye'nin en iddialı olduğu alan insansız hava araçları kategorisi olarak görülüyor. Amerikan Forbes dergisi, yakın gelecekte envantere girecek olan Akıncı, Aksungur ve Alpagu ile ilgili olarak "Türkiye'nin düşmanlarının zor günler yaşayacağını" yazdı. Öte yandan, Bayraktar Akıncı'nın, Türk güvenlik güçlerine sağlayacağı istihbarat, gözetleme ve hedefleme imkanlarıyla gelecek 10 yılın 'oyun kurucusu' olacağı öngörüsünde bulunuldu.

THE ECONOMİST: SİHALAR ÇATIŞMALARIN SEYRİNİ BELİRLİYOR

Son olarak Azerbaycan'ın Karabağ'daki başarısına büyük katkı sağlayan Türk İHA ve SİHA'ları tüm dünyanın dikkatini çekti. The Economist dergisi de Türkiye'nin Dağlık Karabağ çatışmasındaki rolüne ilişkin bir haber yayımladı. Yazıda, Türkiye yapımı silahlı insansız hava araçlarının Azerbaycan ordusu tarafından etkin biçimde kullanıldığı vurgulanıyor ve savaş uçaklarından daha düşük maliyetli SİHA'ların çatışmaların seyrinde belirleyici hale geldiği yorumu paylaşıldı.