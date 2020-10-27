ABD'li eski kaleci Tim Howard'ın segilisi Segura, "Sadece saçımı gösteriyorum" deyip üstsüz poz paylaştı

ABD'li eski kaleci Tim Howard'ın segilisi Nora Segura, "Sadece saçımı gösteriyorum" diyerek kişisel Instagram hesabından üstsüz bir pozunu paylaştı. Segura'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Bir dönem İngiliz devi Manchester United'ın da formasının da giyen ABD'li eski kaleci Tim Howard'ın sevgilisi Nora Segura sosyal medyadaki son paylaşımıyla gündem oldu.

"SAÇLARIMI GÖSTERİYORUM"

Üstsüz pozunu paylaşan güzel model, müstehcen fotoğrafının altına "Ne var? Doğal saçlarımı gösteriyorum" notunu düştü. Segura'nın son paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Nora Segura ile Tim Howard

SELFIE KRALİÇESİ

Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Nora Segura, sosyal medya hesabından daha önce transparan kıyafetli pozunu paylaşmıştı. İspanyol model, Amerika'da "Selfie Kraliçesi" olarak tanınıyor.