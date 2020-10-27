ABD'li eski kaleci Tim Howard'ın segilisi Segura, "Sadece saçımı gösteriyorum" deyip üstsüz poz paylaştı
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ABD'li eski kaleci Tim Howard'ın segilisi Segura, "Sadece saçımı gösteriyorum" deyip üstsüz poz paylaştı

27.10.2020 13:54 | Son Güncelleme: 27.10.2020 14:21

ABD'li eski kaleci Tim Howard'ın segilisi Nora Segura, "Sadece saçımı gösteriyorum" diyerek kişisel Instagram hesabından üstsüz bir pozunu paylaştı. Segura'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Bir dönem İngiliz devi Manchester United'ın da formasının da giyen ABD'li eski kaleci Tim Howard'ın sevgilisi Nora Segura sosyal medyadaki son paylaşımıyla gündem oldu.

ABD'li eski kaleci Tim Howard'ın segilisi Segura, 'Sadece saçımı gösteriyorum' deyip üstsüz poz paylaştı

"SAÇLARIMI GÖSTERİYORUM"

Üstsüz pozunu paylaşan güzel model, müstehcen fotoğrafının altına "Ne var? Doğal saçlarımı gösteriyorum" notunu düştü. Segura'nın son paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

ABD'li eski kaleci Tim Howard'ın segilisi Segura, 'Sadece saçımı gösteriyorum' deyip üstsüz poz paylaştı
Nora Segura ile Tim Howard

SELFIE KRALİÇESİ

Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Nora Segura, sosyal medya hesabından daha önce transparan kıyafetli pozunu paylaşmıştı. İspanyol model, Amerika'da "Selfie Kraliçesi" olarak tanınıyor.

ABD'li eski kaleci Tim Howard'ın segilisi Segura, 'Sadece saçımı gösteriyorum' deyip üstsüz poz paylaştı

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Haber Yorumları (2)
2345: allah islamı kendisine nasip etsin amin
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OW: posişın muhteşem
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500
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