ABD Hizbullah Yaptırımlarını Genişletti

NEW ABD Hazine Bakanlığı, Hizbullah üzerindeki yaptırımları genişleterek 2 kişi ve 5 kuruluşu daha yaptırım listesine aldı.

Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişi ve 5 kuruluşun daha Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Açıklamada, Muhammed İbrahim Bazzi ve Abdallah Safi-Al-Din adlı kişilerin ve 5 kuruluşun "Özel Tanımlı Küresel Terörist Listesi"ne alındığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu 2 kişinin ve Bazzi ile bağlantısı olduğu öne sürülen 5 kuruluşun, Hizbullah Finansal Yaptırımları Düzenlemesinin İkincil Yaptırım Listesi'ne eklendiği kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a yönelik yaptırımları genişlettiğini, aralarında Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım'ın da bulunduğu 4 Hizbullah yetkilisini ise ilk defa yaptırım listesine alındığını bildirmişti.

Hazine Bakanlığı, geçen hafta yaptığı açıklamada ise 3'ü İran doğumlu 6 kişiyi ve İran'da kayıtlı bulunan 3 kuruluşu yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

Söz konusu 6 kişi ile bir kuruluşun İran Devrim Muhafızları Ordusu ile ilişkili olduğu belirtilmişti.