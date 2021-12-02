ABD Hazine Bakanı Yellen, enflasyon için "geçici" tanımını bırakmaya hazır olduğunu söyledi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkedeki enflasyonu tanımlamak için kullanılan "geçici" ifadesini bırakmaya hazır olduğunu belirtti.

Yellen, Reuters Next Konferansı'nda ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın ardından Yellen da ABD'deki enflasyonu tanımlamak için kullanılan "geçici" kelimesini kaldırmaya hazır olduğunu söyledi.

Yellen, "Geçici kelimesini kullanımdan kaldırmaya hazırım. Bunun, uğraştığımız şeyin uygun bir tanımlaması olmadığına katılıyorum." ifadesini kullandı.

Ücret ve fiyat davranışının ABD ekonomisinin "aşırı ısınıp ısınmadığını" tespit etmek için izlenmesi gereken kilit göstergeler olacağına dikkati çeken Yellen, enflasyonun kronikleştiği bir ücret-fiyat sarmalının gelişmesini istemediğini, bunu önlemenin Fed'in işi olduğunu belirtti.

Yellen, halihazırda tüketici fiyatları ile istihdam maliyetlerinde daha fazla artışa neden olarak enflasyonu artıran bu tür ücret artışları döngüsünün belirtilerini görmediğini ifade etti.

"Tarifeler daha yüksek fiyatlara katkıda bulunuyor"

Çin'den ithal edilen mallara yönelik bazı tarifelerin düşürülmesinin ise fiyat baskılarını hafifletebileceğine işaret eden Yellen, ancak "oyun değiştirici" olmayacağını kaydetti.

Yellen, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulamaya konulan bazı tarifelerin gerçek bir stratejik gerekçeye sahip olmadığını ve sorun yarattığını belirterek, "Tarifelerin ABD'de daha yüksek fiyatlara katkıda bulunduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fed Başkanı Jerome Powell, 30 Kasım'da, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde katıldığı oturumda, enflasyonun "geçici" olduğu değerlendirmesinin bir kenara bırakılmasının zamanı olduğunu belirtmişti. Yüksek enflasyon riskinin arttığına dikkati çeken Powell, aralık toplantısında tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandırmayı tartışacaklarını ifade etmişti.

ABD'de enflasyon ekimde yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın en yüksek artışını göstermişti.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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