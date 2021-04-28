ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan S-400 krizini körükleyecek sözler: ABD, Türkiye'yi doğrudan uyardı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili Türkiye'nin tepkisini çeken açıklamalarda bulundu. Bilinken, "ABD, S400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmesi için Türkiye'yi doğrudan uyardı" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Biden-Erdoğan görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmenin iyi geçtiğini ifade eden Blinken, Biden'ın 'Ermeni Soykırımı' açıklamasının sürpriz olmaması gerektiğini, kendisinin uzun zamandır 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlaması nedeniyle bu açıklamanın beklendiğini kaydetti.

S-400'LERLE İLGİLİ TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

ABD'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın almaktan vazgeçme konusunda Türkiye'ye karşı son derece açık bir uyarı yapıldığını kaydeden Blinken, S-400 savunma sistemlerinin ABD'nin güvenliğini riske ettiğini ileri sürerek, Türkiye'nin ve tüm ABD müttefiklerinin Rus savunma sistemlerini satın almaktan kaçınmasının 'önemli' olduğunu vurguladı.