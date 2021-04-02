ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başladığından beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmemesi dikkat çekerken ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. ABD Savunma Bakanlığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Austin'in Türkiye'ye S-400 sistemini ellerinde tutmamaları çağrısı yaptığını duyurdu.

ABD ve Türkiye arasında Joe Biden hükümeti göreve geldikten sonra sıcak bir temas kurmak mümkün olmazken, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla dahi bir görüşmede bulunmaması dikkat çekiyor.

PENTAGON'DAN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Biden hükümetinin Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, mevkidaşı Hulusi Akar'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmenin ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yazılı bir açıklama yaptı.

Pentagon, Austin'in ABD ve Türkiye'nin savunma ilişkileri ile NATO'nun güvenliğine ilişkin atılan ortak adımlardaki kararlılığa vurgu yaptığını ifade etti. Türkiye'nin Afganistan'daki barış sürecine verdiği destek için Akar'a teşekkür edildiği belirtildi. İki ismin Doğu Akdeniz'deki pozitif diplomatik gelişmeleri değerlendirdiği, Austin'in NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyalog çabalarını memnuniyetle karşıladığı vurgulandı.

İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLMELİ

Karadeniz'de son dönemde yapılan ve USS Monterey ile USS Thomas Hudner'in de katıldığı tatbikatlara dikkat çeken Austin, NATO'nun doğu ve güney bölgelerinde Rusya kaynaklı sorunları Akar'la görüşmesinde gündeme getirdi. Türkiye ve ABD'nin askeri iş birliği alanında bağlarını güçlendirmesi gerektiğini savunan Austin, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 sistemini ellerinde tutmamaları gerektiği çağrısı yaptı.

MSB'DEN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Austin-Akar görüşmesine ilişkin açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin 1 Nisan 2021'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede bölgesel güvenlik ve ikili savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

Görüşmede her iki bakan tarafından stratejik ilişkilerin önemi, bölgesel ve küresel güvenlik konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesi, sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözüme kavuşturulması konuları vurgulanmıştır. Bakan Akar ve Bakan Austin, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri güçlendirirken daha yakın işbirliği ve koordinasyona olan bağlılıklarını tekrar teyit etmişlerdir.

Bakan Akar, Savunma Bakanı olarak atanan Bakan Austin'i bir kez daha tebrik etmiştir."

İlgili Haberler

MLS ekibi FC Cincinnati'nin yeni stadyumu etkileyici bir şovla tanıtıldı
MLS ekibi FC Cincinnati'nin yeni stadyumu etkileyici bir şovla tanıtıldı
Türkiye - Letonya maçı izle! Türkiye - Letonya golleri ve özeti izle!
Türkiye - Letonya maçı izle! Türkiye - Letonya golleri ve özeti izle!
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Erkan Kandemir Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Adrian Hülya Avşar Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Can Bartu Cenk Tosun Şenol Güneş Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Gemi Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 10:38:45. #1.16#
title