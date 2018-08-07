ABD'de Yeni İş İlanları Haziran'da 6.66 Milyona Yükseldi

– ABD'de yeni iş ilanları Haziran sonu itibariyle 6.66 milyona yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre;

"Haziran'da yeni iş ilanlarında yaşanan artışla, 2000 yılından bu yana üçüncü en güçlü artış kaydedildi.

"İşten çıkma oranları ise son üç ayda olduğu gibi yüzde 2.3 düzeyinde gerçekleşti.

"Yeni iş ilanları eğitim hizmetleri alanında artarken, ulaşım, depolama ve kamu hizmetlerinde azaldı." - İstanbul