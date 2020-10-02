ABD'de tüketici güveni eylülde beklentinin üzerine çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de tüketici güveni eylülde beklentinin üzerine çıktı

02.10.2020 17:55 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:58
ABD'de tüketici güveni eylülde beklentinin üzerine çıktı

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde beklentiyi geride bırakarak, bir önceki aya kıyasla 6,3 puan artışla 80,4 seviyesine yükseldi.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde beklentiyi geride bırakarak, bir önceki aya kıyasla 6,3 puan artışla 80,4 seviyesine yükseldi.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni eylülde bir önceki aya kıyasla 6,3 puan artarak 80,4 değerine çıktı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, 79 değerini alması yönündeydi.

Bu dönemde tüketici güven endeksi verisi yukarı yönlü revize edilirken, eylül ayına ait öncü veri, 78,9 olarak açıklanmıştı.

Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıs ayı itibarıyla toparlanma gösteren tüketici güven endeksi, temmuz ayındaki düşüşün ardından ağustosta 74,1 seviyesine yükselmişti.

Tüketici güveni, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 13,7'lik azalış kaydetti.

ABD'lilerin halihazırdaki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, eylülde aylık 4,9 puan artışla 87,8'e çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 7,1 puan artarak 75,6'ya yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başekonomist Richard Curtin, tüketici güveninin eylül ayı sonunda iyileşmeye devam ettiğini ve endeksin 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Curtin, tüketici güvenindeki artışın ülke ekonomisine ilişkin daha iyimser bir görünümden kaynaklandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Charles Michel Abdulhekin Ayhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Mert Fırat Buğra Gülsoy Seren Serengil
Spor Can Bartu Ryan Babel Eddie Newton Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Ekim İşgal Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de tüketici güveni eylülde beklentinin üzerine çıktı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 18:20:52. #1.14#
title