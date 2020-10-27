ABD'de tüketici güveni ekimde düşüş gösterdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de tüketici güveni ekimde düşüş gösterdi

27.10.2020 17:39 | Son Güncelleme: 27.10.2020 17:43
ABD'de tüketici güveni ekimde düşüş gösterdi

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ekimde geçen aya kıyasla 0,4 puan azalarak 100,9 seviyesine geriledi ve piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ekimde geçen aya kıyasla 0,4 puan azalarak 100,9 seviyesine geriledi ve piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin ekim ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya kıyasla 0,4 puan azalarak 100,9'a düştü.

Ekonomik normalleşmenin etkisiyle mayıs ve hazirandaki yükselişinin ardından temmuz ve ağustosta düşüşe geçen, eylül ayında ise yeniden toparlanma gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, ekimde 102 olması yönündeydi.

Bu dönemde piyasa beklentisinin altında gerçekleşen veri, eylülde sert bir yükseliş göstererek 101,3 değerini almıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, ekimde 5,7 puan artışla 104,6 seviyesine yükseldi.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 4,5 puan azalarak 98,4 değerine geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninin eylül ayındaki iyileşmenin ardından ekimde hafif bir düşüş gösterdiğini belirtti.

Tüketicilerin mevcut koşullara ilişkin değerlendirmesinin iyileştiğini ancak beklentilerin düştüğüne işaret eden Franco, tüketicilerin, özellikle Kovid-19 vakalarının arttığı ve işsizliğin hala yüksek olduğu 2020'nin son aylarında ekonominin ivme kazanacağını öngörmesini sağlayacak çok az unsur olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Donald Trump Mustafa Akıncı Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Hadise Miley Cyrus Demet Özdemir Hakan Taşıyan
Spor Fatih Terim Eddie Newton Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Hatay Patlama İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de tüketici güveni ekimde düşüş gösterdi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 17:44:17. #1.15#
title