ABD'de son 24 saatte 315 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
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ABD'de son 24 saatte 315 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

ABD'de son 24 saatte 315 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 315 artarak 610 bin 192'ye çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 315 artarak 610 bin 192'ye çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 54 bin 539 artışla 34 milyon 284 bin 930'a yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 315 artarak 610 bin 192'ye ulaştı.

California, 3 milyon 893 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 64 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 450 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 235 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 798, Texas'ta 52 bin 935 olarak belirlendi.

162 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 187 milyon 216 binden fazla kişiye ilk doz, 162 milyon 174 binin üzerinde kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 31 milyon 293 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 523 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 547 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 419 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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