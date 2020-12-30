ABD'de mal ticareti açığı kasımda yüzde 5,5 arttı

ABD'de mal ticareti açığı, kasımda aylık yüzde 5,5 artışla 84,8 milyar dolara çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, kasımda bir önceki aya göre yüzde 5,5 artarak 84,8 milyar dolara yükseldi. Bu değerle, verinin açıklanmaya başlandığı 1955'ten bu yana en yüksek ticaret açığı seviyesine ulaşıldı.

Bu dönemde mal ihracatı yüzde 0,9 artarak 127,2 milyar dolara yükselirken, mal ithalatı yüzde 2,6 artışla 212 milyar dolar olarak hesaplandı. Mal ticaret açığı, ekimde ise 80,4 milyar dolar olmuştu.

Ayrıca, toptan eşya stokları kasımda aylık yüzde 0,1 azalırken, perakende stokları yüzde 0,7'lik yükseliş kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin