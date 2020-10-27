ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 231 bin 174'e çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 231 bin 174'e çıktı

27.10.2020 16:57 | Son Güncelleme: 27.10.2020 17:02
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 231 bin 174'e çıktı

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 663 artarak 231 bin 174'e yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 663 artarak 231 bin 174'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 76 bin 100 artışla 8 milyon 966 bin 581'e ulaştı.

Salgın dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 663 artarak 231 bin 174'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 835 bini, yapılan test sayısı da 134 milyonu geçti.

En çok vaka 920 bin 454 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 911 bin 823 vakayla California ve 782 bin 13 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısına göre ise New York 33 bin 580 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 946 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 411 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Akıncı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Hakan Taşıyan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Samatta Okan Buruk Erol Bulut Cüneyt Çakır Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Hatay Patlama İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 231 bin 174'e çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 17:02:18. #1.14#
title