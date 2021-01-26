ABD'de konut fiyatları geçen yıl kasımda yüzde 9,5 arttı

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yılın kasım ayında yıllık yüzde 9,5 artış kaydetti.

S&P CoreLogic Case-Shiller, Kasım 2020 dönemine ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'deki ulusal konut fiyat endeksi, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 yükseldi. Konut fiyatlarındaki artışın sürdüğüne işaret eden endeks, geçen yıl ekimde ise yüzde 8,4 artış göstermişti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise aynı dönemde yıllık bazda yüzde 9,1 arttı. Mayıs 2014'ten bu yana en büyük artışın kaydedildiği veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 8,6 artması yönündeydi. Endeks, geçen yıl ekimde yüzde 8 artmıştı.

Konut fiyatlarındaki yükselişte, rekor düşük seviyelerdeki faiz oranları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların büyük şehirlerden uzaklaşma isteğiyle artan talep etkili oldu.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 13,8 ile Phoenix, yüzde 12,7 ile Seattle ve yüzde 12,3 ile San Diego oldu.

Konut fiyatlarının en az arttığı kentler ise yüzde 6,8 ile Las Vegas, yüzde 7,2 ile Dallas ve yüzde 7,5 ile Chicago olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin