ABD'de konut fiyatları ekimde yüzde 8,4 arttı
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ABD'de konut fiyatları ekimde yüzde 8,4 arttı

29.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:29
ABD'de konut fiyatları ekimde yüzde 8,4 arttı

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, güçlü konut talebinin etkisiyle ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artış gösterdi.

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, güçlü konut talebinin etkisiyle ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artış gösterdi.

S&P CoreLogic Case-Shiller, ekim ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'deki ulusal konut fiyat endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 yükseldi. Mart 2014'ten bu yana en yüksek fiyat artışına işaret eden endeks, eylülde ise yüzde 7 artış kaydetmişti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise ekimde yıllık bazda yüzde 7,9 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 6,9 artması yönündeydi. Endeks, eylülde yüzde 6,6'lık artış göstermişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 12,7 ile Phoenix, yüzde 11,7 ile Seattle ve yüzde 11,6 ile San Diego oldu.

Konut fiyatlarının en az arttığı kentler ise yüzde 6 ile New York, yüzde 6,3 ile Chicago ve yüzde 6,4 ile Las Vegas olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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