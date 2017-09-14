ABD'de Kasırga Nedeniyle Bakımevinde 8 Kişi Öldü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Irma kasırgası nedeniyle elektriklerin kesik olduğu bir bakımevinde kalan yaşlılardan altısı hayatını kaybetti.



Yetkililer, 3 kişinin bakım evinde 3 kişinin de hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdiğini dile getirdi.



Florida Valisi Rick Scott, konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını söyledi.



Kasırga nedeniyle ölenlerin sayısı toplamda 80'i bulurken bu ölümlerin 36'sı Florida'da yaşandı.



Florida İlk Yardım ekibinden Doktor Randy Katz, bakımevinde yaşananları şu sözlerle dile getirdi:



"Bakımevine ulaştığımda gördüğüm manzara kaotikti. En az 115 hastamız vardı, hızlı bir şekilde kendilerini tahliye ettik. Bildiğiniz gibi orası yolun alt kısmında ve içeride neler olup bittiğine dair bir fikrimiz de yok. Yardım istenir istenmez hemen 100 personelimizin 50'sini seferber ettik. Acilen bakımevine gidip hastaları tesisten dışarı çıkardılar"



Hayatını kaybedenlerin ölüm nedenlerine ilişkin henüz detaylı açıklama yapılmadı ancak bakım evinin elektriklerinin kasırga nedeniyle günlerdir kesik olduğu, havalandırma ve klimaların çalışmadığı, ölümlerin de bu nedenle gerçekleştiği kaydedildi.



Bu arada Irma kasırgasından etkilenen Florida ve çevre eyaletlerde yaklaşık 10 milyon kişinin halen elektriksiz olduğu ifade edildi.



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Tags: Kurban Ölüm Irma Kasırgası Gepost: 14 september 2017