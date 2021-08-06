ABD'de işsizlik oranı temmuzda yüzde 5,4'e düştü

ABD'de tarım dışı istihdam, temmuzda 943 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 5,4'e düştü.

ABD'de tarım dışı istihdam, temmuzda 943 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 5,4'e düştü.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, temmuzda 943 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini geride bırakan tarım dışı istihdam verisinin, söz konusu dönemde 870 bin kişi artması öngörülüyordu.

Ülkede istihdam, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı artan aşılama ve ekonominin normale dönmeye başlamasıyla güçlü bir artış gösterdi.

Bu dönemde istihdam artışının en çok görüldüğü sektör, eğlence ve konaklama, eğitim ile profesyonel hizmetler oldu.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin mayıs ve haziran ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, mayısta tarım dışı istihdamdaki artış 583 binden 614 bine yükseltilirken, haziran ayı verisindeki artış 850 binden 938 bine çıkarıldı.

İşsizlik oranı beklenenden fazla düştü

ABD'de işsizlik oranı ise temmuzda 0,5 puan azalarak yüzde 5,4'e geriledi. Bu dönemde beklentilerin üzerinde düşüş göstererek Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen işsizlik oranının, yüzde 5,7 olması bekleniyordu. İşsizlik oranı, haziranda yüzde 5,9 olmuştu.

Bu dönemde ülkedeki işsiz sayısı 782 bin kişi azalarak 8,7 milyona indi. İş gücüne katılım oranı, temmuzda 0,1 puan artarak yüzde 61,7 oldu.

Haftalık ortalama çalışma saati temmuzda 34,8 seviyesinde gerçekleşirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise temmuzda 30,54 dolara çıktı.

ABD'de işsizlik oranı Kovid-19 salgınının etkisiyle Nisan 2020'de yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Analistler, iş gücü piyasasındaki toparlanmanın Kovid-19 vakalarındaki artışa ve işletmelerin çalışan bulmakta zorlanmasına rağmen gelecek aylarda devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin