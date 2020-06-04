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ABD'de işsizlik maaşı başvurularında düşüş

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Mayıs ile biten haftada 1 milyon 877 bine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşı başvurularında düşüş
04.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:57

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Mayıs ile biten haftada 1 milyon 877 bine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 30 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 249 bin kişi azalarak 1 milyon 877 bine geriledi.

Önceki haftalara göre düşüş göstermeye devam eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 800 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 2 milyon 123 binden 2 milyon 126 bine revize edildi.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 11 haftada toplam 42 milyon 626 bin olarak hesaplandı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 324 bin 750 kişi azalarak 2 milyon 284 bine düştü.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 23 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya göre 649 bin kişi artarak 21 milyon 487 bin oldu.

Bu dönemde işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmeye ve ekonominin normale dönmeye başlaması etkili oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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