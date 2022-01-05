ABD'de ilk kez nükleer gemiyi bir kadın komuta etti - Haberler
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ABD'de ilk kez nükleer gemiyi bir kadın komuta etti

ABD'de ilk kez nükleer gemiyi bir kadın komuta etti
AA / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

SAN ABD Donanması tarihinde nükleer gemiye liderlik eden ilk kadın Yüzbaşı Amy Bauernschmidt oldu.

SAN ABD Donanması tarihinde nükleer gemiye liderlik eden ilk kadın Yüzbaşı Amy Bauernschmidt oldu.

ABD Donanmasından yapılan açıklamaya göre, USS Abraham Lincoln nükleer gemisi, dün Yüzbaşı Amy Bauernschmidt komutasında San Diego'da konuşlandırıldı.

ABD Donanması tarihinde nükleer gemiye liderlik eden ilk kadın olarak tarihe geçen Bauernschmidt, "Ulusumuzu korumayı seçen insanların bakımının size emanet edildiğini bilmekten daha alçakgönüllü bir sorumluluk duygusu yoktur. Filodaki en iyi gemiyi teslim ettiğiniz için teşekkürler Kaptan Slaughter." dedi.

Abraham Lincoln'ün icra memuru olarak 2016'dan 2019'a kadar görev yapan Bauernschmidt, ağustos ayında düzenlenen bir törenle komutayı Yüzbaşı Walt Slaughter'dan devralmıştı.

Bauernschmidt'in kariyeri boyunca 3 binden fazla sefer saatini tamamladığı belirtildi.

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AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri

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