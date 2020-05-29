ABD'de George Floyd'un ölümüne sebep olan polis tutuklandı
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ABD'de George Floyd'un ölümüne sebep olan polis tutuklandı

ABD'de siyahi George Floyd'un (46) boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis Derek Chauvin'in tutuklandığı bildirildi.

ABD'de George Floyd'un ölümüne sebep olan polis tutuklandı
29.05.2020 21:41 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:41

ABD'de siyahi George Floyd'un (46) boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis Derek Chauvin'in tutuklandığı bildirildi.

Polis şiddeti nedeniyle zor günler geçiren ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd adlı siyahiyi gözaltına alırken boynuna dizini basıp ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin'in tutuklandığı ifade edildi.

Minnesota eyaletindeki Halk Güvenliği Departmanı Müdürü John Harrington tarafından yapılan açıklamada, Chauvin'in Floyd'un ölümüyle bağlantılı olarak tutuklandığı kaydedildi.

Hennepin Bölgesi Başsavcısı Mike Freeman'ın da Chauvin'in tutuklanmasıyla ilgili yerel saatle 13.00'te basın toplantısı düzenleyeceği ve cezai suçlamalarla ilgili bilgi paylaşacağını duyurdu.

Anıl SURAL/ ABD


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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