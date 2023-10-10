ABD'li çiftçi Half Moon Bay'de dünya rekoru kırdı

ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan bir bal kabağı çiftçisi olan Travis Gienger, Half Moon Bay'de düzenlenen 50. Safeway Dünya Bal Kabağı Ağırlık Şampiyonası'nda yeni bir dünya rekoru kırarak üçüncü şampiyonluğunu elde etti ve 30.000 dolarlık ödülün sahibi oldu.

Half Moon Bay kentinde düzenlenen 50. Safeway Dünya Bal Kabağı Ağırlık Şampiyonası'ndan çeşitli görüntüler

ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan bir bal kabağı çiftçisi olan Travis Gienger, Pazartesi günü Half Moon Bay kentinde düzenlenen 50. Safeway Dünya Bal Kabağı Ağırlık Şampiyonası'nda yeni bir dünya rekoru kırarak üçüncü şampiyonluğunu elde etti. ABD'li çiftçi 30.000 dolarlık ödülün de sahibi oldu.

Guinness Dünya Rekorları'na göre Travis Gienger, 2.749 pound (1.247 kilogram) ağırlığındaki bal kabağıyla, 2021 yılında 2.702 pound (1.226 kilogram) ağırlığında bir kabak üreten İtalyan bir çiftçiye ait dünya rekorunu kırdı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Half Moon Bay kentinden bildiriyor. (XHTV)