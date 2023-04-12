Üye Girişi
Haberi Paylaş
Los Angeles Lakers ve Atlanta Hawks play-off'lara yükseldi

Los Angeles Lakers ve Atlanta Hawks play-off'lara yükseldi

Spor Haberleri

NBA'de play-in mücadelesinde Minnesota Timberwolves'u 108-102'lik skorla mağlup eden Los Angeles Lakers ile Miami Heat'i 116-105 yenen Atlanta Hawks play-off'lara yükseldi.

NBA'de play-in mücadelesinde Minnesota Timberwolves'u 108-102'lik skorla mağlup eden Los Angeles Lakers ile Miami Heat'i 116-105 yenen Atlanta Hawks play-off'lara yükseldi.

NBA'de play-in müsabakaları başladı. Batı Konferansı play-in mücadelesinde Los Angeles Lakers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u uzatmalara giden maçta 108-102'lik skorla yenerek play-off'larda Memphis Grizzlies'in rakibi oldu. Lakers'ta 30 sayı ve 10 ribaund ile double-double yapan LeBron James, takımına galibiyeti getirdi. Ev sahibi ekipte Anthony Davis 24 sayı ve 15 ribaund, Dennis Schroder de 21 sayı ve 4 ribaund ile oynadı. Play-off'lara yükselmek için New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder maçını galibiyle bir maç daha yapacak olan Timberwolves'da ise Karl-Anthony Towns'un 24 sayı ve 11 ribaundu, Mike Conley'in 23 sayı ve 4 asisti, Taurean Prince'nin de 14 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Atlanta Hawks, Boston Celtics'in rakibi oldu

Doğu Konferansı play-in'lerinde Atlanta Hawks, deplasmanda Miami Heat'i 116-105'lik skorla mağlup ederek play-off'larda Boston Celtics'in rakibi oldu. Hawks'ta Trae Young 25 sayı ve 8 ribaund, Dejante Murray 18 sayı ve 6 asist, Saddiq Bey de 17 sayı ve 6 ribaund ile mücadele etti. Play-in diğer maçında Toronto Raptors-Chicago Bulls maçının kazananı ile oynayacak Miami'de ise Kyle Lowry 33 sayı ve 5 asist, Tyler Herro 26 sayı ve 6 ribaund, Jimmy Butler da 21 sayı ve 9 asist ile karşılaşmayı tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Minnesota Timberwolves Los Angeles Lakers Atlanta Hawks Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title