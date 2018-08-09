ABD'de Alkollü Araç Kullanırken Yakalanan Kadın Polise 'Ben Temiz, Safkan Beyaz Bır Kızım' Dedi

ABD'de dur işaretini hızla geçtikten sonra durdurulan bir kadının, polise "Ben temiz, safkan bir beyaz kızım" diyerek kendisini serbest bırakmalarını istediği belirtildi.

32 yaşındaki Lauren Cutshaw adlı kadını gözaltına alan polis memuru, gözaltı tutanağında zanlının ırk temelli özel muamele görmeyi istediğini yadı.

Kendisi de beyaz olan polis memuru "Neden böyle bir şey yapayım" diye sorduğunda Cutshaw'un "Polissin, bunun ne demek olduğunu biliyor olmalısın" yanıtını verdiğini kaydetti.

Cutshaw'a gözaltına alınmasının ardından uyuşturucu bulundurma suçlaması da yöneltildi.

Gözaltı tutanağına göre Güney Carolina eyaletinin Bluffon bölgesinde yaşanan olayda, Cutshaw dur işaretini saatte 96 kilometre hızla geçti.

Cutshaw polis tarafından durdurulduğunda gözaltına alınmaması gerektiğini savundu.

Lauren Cutshaw polis memurlarına, hayatı boyunca iyi notlar aldığını, amigo kızlık yaptığını ve, "itibarlı bir üniversiteden" mezun olduğunu ve erkek arkadaşının da polis olduğunu söyledi. Aracında esrar bulundu

Gözaltı işlemini yapan polis memuru tutanağında "Gözaltına alınmamayı meşru kılmak için bu tür şeyler söylemek benim deneyimlerime göre sıradışı bir şey ve bunun zanlının yüksek alkol seviyesini gösterdiğine inanıyorum" yazdı.

Cutshaw'un durdurulduğunda kanındaki alkol oranının yüzde 0,18 olduğu saptandı. Yasal alkol sınırı yüzde 0,08.

Polis, Cutshaw'un gözlerinin de kızarmış olduğunu ve konuşmakta zorlandını belirtti.

Lauren Cutshaw'un lüks bir restoranda sadece iki bardak şarap içtiğini söylediği ve "Doğumgünümü kutluyordum" dediği kaydedildi.

Polis ayrıca Cutshaw'un aracında esrar ve esrar içmekte kullanılan malzemeler buldu. Zanlı aynı akşam esrar içmiş "olabileceğini" de söyledi.

Zanlı, mahkemede alkollü araç kullanmak, sürat yapmak ve esrar bulundurmakla suçlandı.