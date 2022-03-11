ABD'de 1,5 trilyon dolarlık harcama paketi Senato'dan geçti - Haberler

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ABD'de 1,5 trilyon dolarlık harcama paketi Senato'dan geçti

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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ABD'de 1,5 trilyonluk harcama paketi Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'dan da onay aldı. Pakette Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım da yer alıyor.

Abd'de Ukrayna'ya yardım paketini de içeren ve hükümetin 30 Eylül'e kadar fonlanmasını sağlayan 1,5 trilyon dolarlık bütçe tasarısı Senato'da onaylandı. Paket Senato'da 31'e karşı 68 oy gibi büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Tasarı Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Senato'dan geçen tasarı ABD'de yurtiçi kurumların harcamalarındaki en büyük artışa olanak sağlayacak. Tasarıyla savunma harcamaları dışındaki ihtiyari harcamalara 730 milyar dolar ayrılacak. Böylelikle bu harcama kaleminde yüzde 6,7'lik artış olacak.

Pakette Pentagon'un yıllık harcamaları 743,4 milyar dolar olarak öngörüldü. Bu kalem Başkan Joe Biden'ın 715 milyar dolarlık savunma harcamaları talebinin üzerinde gerçekleşti.

Paketin Senato'da onaylanmasıyla Başkan Biden'ın altyapı düzenlemesi aylarca süren ertelemenin ardından tümüyle fonlanabilecek. Enerji Bakanlığı'nın iklim odaklı girişimleri için yüzde 10'luk bir artış yaşanacak.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

ABD, Dünya, Ekonomi, Haberler

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