ABD, basketbolda üst üste 4. kez Olimpiyat şampiyonu oldu
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ABD, basketbolda üst üste 4. kez Olimpiyat şampiyonu oldu

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2020 Tokyo Olimpiyatları basketbolda şampiyon ABD oldu. Yıldızlar karması ABD, Fransa'yı 87-82 yenerek üst üste 4. olimpiyat madalyasını elde etti. Kevin Durant, Tatum gibi yıldızlar çok etkili oynadı. Fenerbahçeli De Colo da Fransa adına 12 sayı üretti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda basketbolda erkekler finalinde ABD, Fransa'yı 87-82 yenerek üst üste 4. kez altın madalyayı kazandı.

ABD, basketbolda üst üste 4. kez Olimpiyat şampiyonu oldu

Saitama Arena'da oynanan final maçında NBA yıldızlarından oluşan ABD, grup maçında kaybettiği Fransa'yla karşılaştı.

Üçüncü çeyrekte Tatum'la etkili olan ABD, final periyoduna 71-63 önde girdi. Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan ABD, maçı 87-82 alarak üst üste 4. kez olimpiyat şampiyonu oldu.

ABD, basketbolda üst üste 4. kez Olimpiyat şampiyonu oldu

29 sayı atan Kevin Durant, zaferde büyük pay sahibi oldu. Fransa'da ise Fournier ve Gobert 16'şar, Fenerbahçeli Nando De Colo ise 12 sayı üretti.

Sırasıyla ABD; 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2016 Rio'dan sonra 2020 Tokyo'da da altın madalyaya ulaştı. ABD, olimpiyatta 20. kez yer alan erkek basketbolunda toplamda ise 16. kez şampiyon oldu.

TESELLİ GÜMÜŞ

Fransa ise tarihinde ikinci kez yer aldığı olimpiyat finalinde yine ABD'ye kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

ABD, basketbolda üst üste 4. kez Olimpiyat şampiyonu oldu
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