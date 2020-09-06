ABD Açık'ta Djokovic diskalifiye edildi
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ABD Açık'ta Djokovic diskalifiye edildi

ABD Açık Tenis Turnuvası 4. turunda Novak Djokovic, sinirlenerek vurduğu topun çizgi hakeminin boğazına gelmesi üzerine diskalifiye edildi.

ABD Açık'ta Djokovic diskalifiye edildi
06.09.2020 23:37 | Son Güncelleme: 06.09.2020 23:44

ABD Açık Tenis Turnuvası 4. turunda Novak Djokovic, sinirlenerek vurduğu topun çizgi hakeminin boğazına gelmesi üzerine diskalifiye edildi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının 7. gününde 4. tur karşılaşmalarına devam edildi.

Kariyerinin 18. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen tek erkekler dünya 1 numarası Sırp Djokovic, İspanyol Pablo Carreno Busta ile korta çıktı.

Karşılaşmanın ilk setinde rakibine 6-5 yenik durumda olan Djokovic'in sinirlenip vurduğu top çizgi hakeminin boğazına isabet etti. Bunun üzerine 33 yaşındaki tenisçi diskalifiye edilirken, Busta çeyrek finale yükseldi.

Bunun yanı sıra 5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, İspanyol rakibi Alejandro Davidovich Fokina'yı 1 saat 34 dakika süren karşılaşmada 6-2, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan diğer isim oldu.

Kaynak: AA

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