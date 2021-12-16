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ABD, 8 Çinli şirketi kara listeye aldı

ABD, 8 Çinli şirketi kara listeye aldı
AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Hazine Bakanlığı, aralarında drone üreticisi DJI'nin de olduğu 8 Çinli teknoloji firmasını yaptırım kara listesine ekledi.

SİNCAN, ANKARA (AA) - ABD Hazine Bakanlığı, aralarında drone üreticisi DJI'nin de olduğu 8 Çinli teknoloji firmasını yaptırım kara listesine ekledi.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu 8 şirketin Çin'deki etnik ve dini azınlıkların, özellikle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki ağırlıklı olarak Müslüman Uygur azınlığının biyometrik gözetimini ve takibini aktif olarak desteklediği aktarıldı.

Açıklamada, aralarında drone üreticisi DJI'nin de bulunduğu 8 teknoloji şirketinin yaptırım kara listesine alındığı kaydedildi.

Kararla ABD'li kişilerin bu kuruluşlarla bağlantılı halka açık belirli menkul kıymetlerin alımları veya satımlarını yapmasının yasaklanacağı ifade edildi.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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