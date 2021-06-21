AB, temmuzda yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması hedefine ulaşılabileceğini duyurdu
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AB, temmuzda yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması hedefine ulaşılabileceğini duyurdu

AB, temmuzda yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması hedefine ulaşılabileceğini duyurdu
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, gelecek ay AB'deki yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama hedefine erişilebileceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, gelecek ay AB'deki yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama hedefine erişilebileceğini bildirdi.

Keersmaecker, halihazırda yetişkin nüfusun yüzde 55'inin ilk dozu, yüzde 32'sinin ise ikinci dozu aldığını aktardı.

Mevcut aşılar ve gelecek teslimatlar göz önüne alındığında temmuz itibarıyla yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama hedefine ulaşılabileceğini söyleyen Keersmaecker, AB'ye 357 milyon 700 bin dozluk yeni teslimat yapıldığını ifade etti.

Keersmaecker, bunlardan 310 milyon 700 bininin ülkeye ulaştığını ve kayıt altına alındığını duyurdu.

Geçen haftanın verilerine göre, haftada 25 milyondan fazla aşılama yapıldığını dile getiren Keersmaecker, üye ülkeler arasındaki farkların kapatılması için çalışıldığını kaydetti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde 4 aşının kullanımına onay verdi. Bunlar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmalarınca üretilen aşıları kapsıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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