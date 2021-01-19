AB dolara karşı harekete geçti: Euronun güçlendirilmesini hedefleyen plan bugün açıklanacak

Avrupa Birliği, finansal risklerden korunmak için euronun uluslararası rolünün güçlendirilmesini hedefleyen planını bugün açıklayacak. Bu plan, dolara olan bağımlılığın azaltılmasının gündeme gelmesine bağlı olarak ortaya çıktı.

Avrupa Birliği, (AB) ABD dolarının hakimiyetini azaltma ve AB'yi finansal risklerden korumak için euronun uluslararası rolünün güçlendirilmesini hedefleyen planını bugün açıklayacak.

EURONUN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Bloomberg News'un elde ettiği taslağa göre AB Komisyonu tarafından açıklanacak plan, AB'nin ekonomik ve finansal esnekliğinin euronun mimarisinin desteklenmesi ve yeşil finansman gibi büyüyen piyasalar yoluyla nasıl güçlendirebileceğini ortaya koyuyor.

DOLARA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK İÇİN ORTAYA ÇIKTI

AB Komisyonu tarafından hazırlanan plan, İran, dijital sektör vergileri, Kuzey Akım 2 gibi konularda ABD ile karşı karşıya gelinmesinin ardından dolara olan bağımlılığın azaltılmasının gündeme gelmesine bağlı olarak ortaya çıktı.