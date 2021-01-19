AB dolara karşı harekete geçti: Euronun güçlendirilmesini hedefleyen plan bugün açıklanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

AB dolara karşı harekete geçti: Euronun güçlendirilmesini hedefleyen plan bugün açıklanacak

19.01.2021 15:36 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:47

Avrupa Birliği, finansal risklerden korunmak için euronun uluslararası rolünün güçlendirilmesini hedefleyen planını bugün açıklayacak. Bu plan, dolara olan bağımlılığın azaltılmasının gündeme gelmesine bağlı olarak ortaya çıktı.

Avrupa Birliği, (AB) ABD dolarının hakimiyetini azaltma ve AB'yi finansal risklerden korumak için euronun uluslararası rolünün güçlendirilmesini hedefleyen planını bugün açıklayacak.

EURONUN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Bloomberg News'un elde ettiği taslağa göre AB Komisyonu tarafından açıklanacak plan, AB'nin ekonomik ve finansal esnekliğinin euronun mimarisinin desteklenmesi ve yeşil finansman gibi büyüyen piyasalar yoluyla nasıl güçlendirebileceğini ortaya koyuyor.

DOLARA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK İÇİN ORTAYA ÇIKTI

AB Komisyonu tarafından hazırlanan plan, İran, dijital sektör vergileri, Kuzey Akım 2 gibi konularda ABD ile karşı karşıya gelinmesinin ardından dolara olan bağımlılığın azaltılmasının gündeme gelmesine bağlı olarak ortaya çıktı.

AB dolara karşı harekete geçti: Euronun güçlendirilmesini hedefleyen plan bugün açıklanacak
Haber Yorumları (2)
DOLAR: HERKEZ YANİ BÜTÜN ÜLKELER BİRLEŞİRSE VE ORTAK BİR HAMLE YAPARAK DOLARI DÜŞÜRÜRLER ZAMAN ALIR AMA İMKANSIZ DENİLEN DİYE BİR ŞEY YOK DUR BU DÜNYADA
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DOĞRUCU VATANDAŞ: Dünyada hangi ülke, hangi birlik olursa olsun dolar karşısında fazla tutunamıyor. Çünkü her ne olursa olsun ABD ekonomisi çok güçlü. Bunu anlamak için ABD ekonomisini dikkatle incelemek yeterli. Bunu kırabilmenin tek yolu rüya ülkesi olmaktır.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cemre Kemer Ceyda Düvenci Jennifer Lopez
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Ünal Karaman Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB dolara karşı harekete geçti: Euronun güçlendirilmesini hedefleyen plan bugün açıklanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 16:42:05. #1.15#
title