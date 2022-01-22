AB doğal gaz arzını artırmaya çalışıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, ortak ülkelerle Avrupa'ya gaz arzını artırma ihtimalini görüştüklerini söyledi.

Simson, üye 27 ülkenin çevre ve enerji bakanlarının AB dönem başkanı Fransa'nın Amiens şehrinde gerçekleştirdiği toplantı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Son aylarda küresel doğal gaz fiyatlarının tarihi zirvelere ulaştığını ve bunun Avrupa'daki enerji fiyatları üzerinde zincirleme etkisi olduğunu anlatan Simson, "AB genelinde tüketiciler ve işletmeler bu faturaları ödemekte zorlanıyor." diye konuştu.

Simson, "Kısa vadede, jeopolitik gerilimlerin şiddetlendirdiği alışılmadık derecede yüksek enerji fiyatlarıyla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Bakanların, toplantıda enerji arz güvenliği konusuna odaklandıklarını vurgulayan Simson, "AB'deki doğal gaz depolama seviyeleri yılın bu zamanında normaldekinden önemli ölçüde düşük seviyede bulunuyor." dedi.

Simson, ortak ülkelerle Avrupa'ya gaz arzını artırma ihtimalini görüştüklerine işaret ederek, 4 Şubat'ta Azerbaycan'daki Güney Gaz Koridoru bakanlar toplantısında ve 7 Şubat'taki AB-ABD Enerji Konseyi'nde bu görüşmeleri sürdüreceğini vurguladı.

Avrupa'nın enerji konusundaki risklere hazırlıklı olması ve üye ülkeler arasındaki dayanışmayı güçlendirmesi gerektiğine dikkati çeken Simson, "Fosil yakıt bağımlılığına ve değişken enerji fiyatlarına karşı tek kalıcı çözüm yeşil dönüşümü tamamlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Çevre Bakanı Barbara Pompili de "Görüşmelerin merkezinde enerji fiyatları, enerji verimliliği ve hidrojen yer aldı." dedi.

Enerji fiyatlarının tarihi zirveye ulaştığını vurgulayan Pompili, enerji piyasalarındaki fiyatlarda ciddi ölçüde dalgalanma yaşandığını anımsattı.

Pompili, Avrupa'da enerji faturalarının hızla yükseldiğini ve bazı şirketlerin bu fiyat artışları nedeniyle üretimi azaltmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Bazı üye ülkelerin fiyat artışına karşı çeşitli tedbirler aldığını hatırlatan Pompili, "Bu sürdürülebilir bir çözüm değil. Mevcut kaynakları enerji dönüşümünde kullanmalıyız." diye konuştu.

Pompili, elektrik fiyatlarındaki artışın doğal gaz piyasasından kaynaklandığını hatırlatarak, "Bu yapıyı değiştirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Fosil yakıt bağımlılığının azaltılması ve enerji arz güvenliğinin artırılması gerektiğini belirten Pompili, mevcut krizin enerji piyasalarının geliştirilmesi için bir fırsat olduğunu ve piyasa reformunun tartışılması gerektiğini anlattı.

Doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal eden Avrupa'da bu ürünün fiyatları geçen yıl yaklaşık 6 kat arttı.

Avrupa, doğal gazının yarısını Rusya'dan ve kalanını büyük ölçüde Norveç ve Cezayir'den temin ediyor.