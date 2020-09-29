AB'den araba parçası üreticilerine kartel cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AB'den araba parçası üreticilerine kartel cezası

29.09.2020 15:37 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:40
AB'den araba parçası üreticilerine kartel cezası

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, arabaların kapı ve cam sistemlerini üreten firmalara kartel oluşturarak rekabeti engelledikleri gerekçesiyle 18 milyon avronun üzerinde para cezası kesti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, arabaların kapı ve cam sistemlerini üreten firmalara kartel oluşturarak rekabeti engelledikleri gerekçesiyle 18 milyon avronun üzerinde para cezası kesti.

AB Komisyonu'nun Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Alman Brose ve Kiekert ile Kanada merkezli Magna firmalarının arabaların kapı ve cam sistemlerini içeren parçaların üretiminde kartel oluşturduklarının belirlendiğini açıkladı.

Açıklamada, araba parça üreticisi firmaların 2009 ila 2012 yılları arasında iki farklı kartel oluşturarak fiyatlarını ortak belirledikleri, hassas ticari verileri paylaştıkları ve rekabeti önledikleri kaydedildi.

Magna firmasının söz konusu kartel oluşumlarını ifşa ettiği için para cezası almadığına dikkati çekilen açıklamada, Kiekert firmasına 14 milyon 971 bin avro, Brose firmasına da 3 milyon 225 bin avro para cezası verildiği bildirildi.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ İlham Aliyev Donald Trump Volkan Bozkır Meral Akşener
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Halil Sezai Demet Akalın
Spor Samatta Tamer Tuna Mbaye Diagne Ali Palabıyık Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Çocuk Beşiktaş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB'den araba parçası üreticilerine kartel cezası - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 15:55:31. #1.15#
title