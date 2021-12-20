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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Başkan Ünlü, spor, haber ve yaşam kategorilerinde birer fotoğrafa oy verdi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Ünlü, spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğraf karesini tercih etti.

Haber kategorisinde ise Başkan Ünlü, Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler", yaşam kategorisinde de İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" başlıklı fotoğrafından yana oy kullandı.

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AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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