A1 Capital'in yeni genel müdürü Mehmet Serkan Esenpak oldu

Sermaye piyasalarının deneyimli yöneticilerinden Mehmet Serkan Esenpak, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

Sermaye piyasalarının deneyimli yöneticilerinden Mehmet Serkan Esenpak, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

A1 Capital açıklamasına göre, sermaye piyasaları alanında 25 yıllık deneyime sahip olan Esenpak, son olarak Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Direktör olarak görevini yürütüyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Serkan Esenpak, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin Türkiye'nin önde gelen aracı kurumlarından biri olduğunu belirterek, "Genel Müdür olarak görev alacağım A1 Capital Yatırım'da 2022 yılında sürdürülebilirlik ilkesi dahilinde mevcut planlarımızı hızlandırıp sektördeki büyüme odaklı pozisyonumuzu koruyacağız. Yönetim Kurulumuza bu süreçteki destekleri için teşekkür ediyor, birlikte başarılı bir yıl geçirmeyi temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Mehmet Serkan Esenpak, finans sektörüne 1995 yılında Yapı Kredi Sigorta AŞ'de görev alarak başladı. 1998'de Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ bünyesine katılan Esenpak, 24 yıl boyunca çeşitli birimlerde uzman, müdür yardımcısı, müdür ve direktör olarak çalıştı.