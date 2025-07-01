A SPOR CANLI İZLE: A Spor canlı yayın izleme linki ve HD FREKANS BİLGİLERİ! (1 TEMMUZ 2025)

A Spor, Türkiye'nin önde gelen spor kanallarından biri olarak, futbol, basketbol, voleybol ve diğer spor branşlarındaki en güncel gelişmeleri ve canlı maç yayınlarını izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Peki, A Spor'un canlı yayını nereden, nasıl izlenir? A Spor HD frekans bilgileri nedir, nasıl yapılır? İşte, detaylar…

A SPOR HD FREKANS BİLGİLERİ (TÜRKSAT 4A)

A Spor'u uydu alıcınızdan izlemek için aşağıdaki güncel HD frekans bilgilerini kullanabilirsiniz:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: H (Yatay)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

Şifreleme: Şifresiz

Bu frekans bilgilerini uydu alıcınıza girerek A Spor HD yayınını kesintisiz ve net bir şekilde izleyebilirsiniz. Ayrıca frekans bilgilerini uydu alıcınızın "Manuel Kanal Arama" bölümüne girerek A Spor'u HD kalitesinde şifresiz izleyebilirsiniz.