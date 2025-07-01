A SPOR CANLI İZLE: A Spor canlı yayın izleme linki ve HD FREKANS BİLGİLERİ! (1 TEMMUZ 2025)
Ziraat Türkiye Kupası, Süper Lig özel programları, ve güncel spor haberleri ile sporseverlerin en çok takip ettiği kanallar arasında yer alan A Spor yayın bilgileri ve canlı izleme linki ile en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, A Spor HD frekans bilgileri nedir? A Spor şifresiz canlı nasıl izlenir? İşte, A Spor canlı yayın linki ve merak edilenler…
A Spor, Türkiye'nin önde gelen spor kanallarından biri olarak, futbol, basketbol, voleybol ve diğer spor branşlarındaki en güncel gelişmeleri ve canlı maç yayınlarını izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Peki, A Spor'un canlı yayını nereden, nasıl izlenir? A Spor HD frekans bilgileri nedir, nasıl yapılır? İşte, detaylar…
A SPOR HD FREKANS BİLGİLERİ (TÜRKSAT 4A)
A Spor'u uydu alıcınızdan izlemek için aşağıdaki güncel HD frekans bilgilerini kullanabilirsiniz:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12053 MHz
Polarizasyon: H (Yatay)
Sembol Oranı (SR): 27500
FEC: 5/6
Şifreleme: Şifresiz
Bu frekans bilgilerini uydu alıcınıza girerek A Spor HD yayınını kesintisiz ve net bir şekilde izleyebilirsiniz. Ayrıca frekans bilgilerini uydu alıcınızın "Manuel Kanal Arama" bölümüne girerek A Spor'u HD kalitesinde şifresiz izleyebilirsiniz.