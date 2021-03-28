A Milliler'in performansı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Ders verdik
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A Milliler'in performansı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Ders verdik

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A Milliler'in performansı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Ders verdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında deplasmanda Norveç'i 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takım'ı tebrik etti. Teknik Direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz'la konuşan Erdoğan, "Bütün futbolcu arkadaşları tebrik ediyorum. Kolektif futbolun dersini verdik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında deplasmanda Norveç'i 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takım'ı tebrik etti. Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan Teknik Direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz ile konuştu.

BAKAN'DAN TEBRİK

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci müsabakasında İspanya'nın Malaga şehrinde karşılaştığı Norveç'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Mücadele sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, soyunma odasına inerek ay-yıldızlıları tebrik etti.

A Milliler'in performansı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Ders verdik

"MUHTEŞEM BİR GALİBİYET"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Kasapoğlu'nun telefonundan Teknik Direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz ile konuştu. Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İyi olmamak mümkün değil. Muhteşem bir galibiyet. Çok mutluyuz. Bütün futbolcu arkadaşları tebrik ediyorum. Kolektif futbolun dersini verdik" ifadelerini kullandı.

LETONYA MAÇINA DAVET

Ayrıca TFF Başkanı Nihat Özdemir, Teknik Direktör Şenol Güneş ve milli oyuncu Burak Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Letonya maçına davet etti.

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