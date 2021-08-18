A Milli Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı
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BBC

A Milli Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı

A Milli Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı
BBC - Haberler | Spor

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Filenin Sultanları, Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena'da oynanan maçta ilk seti 25-23'lük skorla kaybetti.

Ebrar Karakurt'un yıldızlaşmasıyla Milli Takım, ikinci sette 25-10 ile durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü seti de 25-20 kazanan takım, dördüncü setten de 25-17'lik skorla ayrılarak maçı 3-1 önde tamamladı.

26 sayı kaydeden Ebrar Karakurt, sahanın en skorer ismi oldu.

Karakurt'a Eda Erdem Dündar 15, Zehra Güneş 11 ve Hande Baladın 10'ar sayıyla eşlik etti.

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada Türkiye, D Grubu'nda Hollanda, Ukrayna, Finlandiya, İsveç ve Romanya ile mücadele ediyor.

A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında 20 Ağustos Cuma günü 20.30'da Ukrayna ile karşılaşacak.

A Milli Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı
BBC
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etti
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