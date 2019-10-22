22.10.2019 17:39

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'u ziyaret etti. Beraberinde eski asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve eski yönetici Süleyman Atal ile birlikte kulübe gelen Güneş, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, Teknik Direktör Ünal Karaman ve Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kemal Denizci ile görüşerek başarı dileklerinde bulundu.