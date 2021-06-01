A Milli Takım'ın Antalya kampı sona erdi
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A Milli Takım'ın Antalya kampı sona erdi

A Milli Takım'ın Antalya kampı sona erdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Takım, EURO 2020 öncesinde Antalya'da yaptığı hazırlık kampını bu akşamki antrenman ile tamamladı.

A Milli Takım, EURO 2020 öncesinde Antalya'da yaptığı hazırlık kampını bu akşamki antrenman ile tamamladı.

Ay-Yıldızlılar, son çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Gine maçında oynayan oyuncular yenilenme idmanı yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketlerinden sonra istasyon ve top kazanma çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Çalışmaya Mahmut Tekdemir katılmadı, Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral bireysel performans antrenörü ile antrenman yaptı.A Milli Takım, yarın saat 12.00'de THY'ye ait özel uçakla Almanya'ya gidecek ve turnuva öncesi son hazırlık maçını 3 Haziran Perşembe günü Paderborn kentinde Moldova ile yapacak.

A Milli Takım'ın Antalya kampı sona erdi
A Milli Takım'ın Antalya kampı sona erdi
A Milli Takım'ın Antalya kampı sona erdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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