A Milli Takım, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendi
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A Milli Takım, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendi

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A Milli Takım, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 mağlup etti. Almanya Paderborn'daki Benteler Arena'da oynanan karşılaşmada gollerimiz Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder'den geldi.

A Milli Takım, EURO 2020 öncesi kapanışı güzel yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Almanya'da oynanan hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 mağlup etti.

İTALYA MAÇI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

EURO 2020 öncesinde son hazırlık maçının başından sonuna oyunun kontrolünü elinde tutan A Milli Takım, Moldova karşılaşmasını kazanarak, İtalya maçını beklemeye başladı. Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, EURO2020'nin açılış maçında 11 Haziran Cuma günü saat 22:00'de İtalya ile Roma'da karşılaşacak.

A Milli Takım, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendi
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