A Milli Takım, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendi
A Milli Takım, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 mağlup etti. Almanya Paderborn'daki Benteler Arena'da oynanan karşılaşmada gollerimiz Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder'den geldi.
A Milli Takım, EURO 2020 öncesi kapanışı güzel yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Almanya'da oynanan hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 mağlup etti.
İTALYA MAÇI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
EURO 2020 öncesinde son hazırlık maçının başından sonuna oyunun kontrolünü elinde tutan A Milli Takım, Moldova karşılaşmasını kazanarak, İtalya maçını beklemeye başladı. Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, EURO2020'nin açılış maçında 11 Haziran Cuma günü saat 22:00'de İtalya ile Roma'da karşılaşacak.