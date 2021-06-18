A Milli Takım'da Umut Meraş, İsviçre karşısında forma giyemeyecek
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A Milli Takım'da Umut Meraş, İsviçre karşısında forma giyemeyecek

A Milli Takım'da Umut Meraş, İsviçre karşısında forma giyemeyecek
Haberler.com - Haberler | Spor

A Milli Takım'da, İtalya ve Galler maçlarına ilk 11'de başlayan Umut Meraş sakatlığı sebebiyle İsviçre karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in 25 yaşındaki sol bek yerine Mert Müldür'e forma şansı vermesi bekleniyor.

EURO 2020 A Grubu'nda İtalya ve Galler'e yenilen A Milli Takım, İsviçre karşısında son maçına çıkacak. Gruptan çıkması artık mucizelere bağlı olan Ay-Yıldızlılar'da Umut Meraş sakatlığı nedeniyle İsviçre karşısında forma giyemeyecek.

GALLER MAÇINDA SAKATLANDI

beIN SPORTS'un haberine göre; A Milli Takımda sakatlığı bulunan Umut Meraş, Türkiye - İsviçre karşılaşmasında forma giyemeyecek. Umut Meraş Galler maçında sakatlanarak oyuna devam edememişti. Yerine sağ bek oynayan Mert Müldür dahil olmuştu. Umut Meraş İtalya maçına da 11'de başlamıştı.

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