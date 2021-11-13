A Milli Takım'da Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı aday kadroya dahil edildi
2022 Dünya Kupası Elemeri G Grubu maçında bugün Cebelitarık'la karşılaşacak A Milli Takım'da Ozan Tufan ve Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Ay-Yıldızlı ekipte iki futbolcunun yerine kadroya Başakşehir'den Tolga Ciğerci ve Trabzonspor'dan Yusuf Sarı dahil edildi. Bordo-mavililerin genç yıldızı kariyerinde ilk kez milli formaya giyecek.
Dünya Kupası yolunda son viraja giren A Milli Takım, Letonya'yı son dakika golüyle yıkarken dev turnuvaya katılma umutlarını son maçlara taşımıştı. Bu akşam Cebelitarık'la karşılaşacak Ay-Yıldızlı ekipte iki yıldızın sakatlanarak kadrodan çıkarılması sonrası yeni ismler takıma dahil edildi.
YUSUF SARI İLK KEZ A MİLLİ TAKIM'DA
TFF'den yapılan açıklamada, "Medipol Başakşehir FK'den Tolga Ciğerci ve Trabzonspor A.Ş.'den Yusuf Sarı, Türkiye-Cebelitarık karşılaşmasının ardından A Millî Takım kampına katılacak. Daha önce 3 kez A Millî Takım formasını giyen Tolga Ciğerci, son olarak Ay-Yıldızlıların 2 Eylül 2017 tarihinde Ukrayna ile oynadığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında görev aldı. Yusuf Sarı ise ilk kez A Millî Takım aday kadrosuna davet edildi" ifadelerine yer verildi.
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