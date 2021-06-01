A Milli Takım'da 4 futbolcu, EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı
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A Milli Takım'da 4 futbolcu, EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da 4 futbolcu, EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı
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A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosu netlik kazandı. Şenol Güneş, Milli Takım kadrosundan Halil Akbunar, Mahmut Tekdemir, Gökhan Akkan ve Efecan Karaca'yı çıkardı ve 26 kişilik nihai kadro kesinleşti.

Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 kadrosu için son kararını verdi. 30 kişilik oyuncu havuzundan ayrılacak 4 oyuncu belli oldu.

"KOLAY BİR KARAR DEĞİL"

Şenol Güneş, Gine ile oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçının ardından ''Son ana kadar bekleyeceğim ve kadrodan çıkacak 4 oyuncu için karar vereceğim. Bunun heyecanını ve zorluğunu yaşıyorum. Kolay bir karar değil." şeklinde konuşmuştu. Tecrübeli teknik adam, bu 4 futbolcuyu belirledi. Buna göre A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosundan çıkarılacak isimler şu şekilde: Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir

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