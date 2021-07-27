A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları kimler, boyları kaç? Tokyo 2020 Olimpiyatlardaki voleybol oyuncularımızın isimleri nelerdir?

Tokyo 2020 olimpiyatları tüm hızıyla devam ederken 3-0 Çin galibiyeti ile gruplara mükemmel başlangıç yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları kimlerdir merak edildi. Voleybol takımımızda toplam 12 oyuncu yer almaktadır. Peki, A Milli Kadın Voleybol takımında kimler var, oyuncuları kimler? Tüm isimler sizlerle...