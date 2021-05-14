A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi hazırlıklarını sürdürdü
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi'nin hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi'nin hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarına iki grup halinde İstanbul'da devam eden milliler günü tek antrenmanla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli voleybolcu Meryem Boz, "Uzun bir aradan sonra geniş bir kadroyla çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımız, oldukça yoğun ve tempolu bir şekilde devam ediyor. Takım olarak alışma sürecindeyiz. Her şey yolunda güzel ve keyifli ilerliyor. Pandemi sürecinin de devam ettiği bu günlerde; elimizden geldiği kadar sağlığımıza dikkat ederek, hedeflerimiz doğrultusunda antrenmanlarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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