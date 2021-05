A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi'nin hazırlıklarına iki grup halinde devam etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kampın 10'uncu gününde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yardımcı antrenörlerinden Ahmetcan Erşimşek'in doğum günü kutlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli voleybolcu Hande Baladın, "Hazırlıklarımız harika geçiyor. Çalışmalarımız, başladığımızdan beri çok yoğun ve yorucu bir tempoyla devam ediyor. Ama önümüzde çok uzun bir yol, çok önemli turnuvalar var. Onun için şu an en iyi seviyemize ulaşmaya çalışıyoruz. Sağ olsun antrenörlerimiz bize çok yardımcı oluyorlar bu konuda. En iyi, en kaliteli oyunumuzu şuan antrenmanlarda göstermeye çalışıyoruz ama önümüzde bir on gün daha var, on gün içinde çok daha yüksek bir seviyede olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük