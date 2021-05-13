A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi'nin hazırlıklarına iki grup halinde devam etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi'nin hazırlıklarına iki grup halinde devam etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kampın 10'uncu gününde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yardımcı antrenörlerinden Ahmetcan Erşimşek'in doğum günü kutlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli voleybolcu Hande Baladın, "Hazırlıklarımız harika geçiyor. Çalışmalarımız, başladığımızdan beri çok yoğun ve yorucu bir tempoyla devam ediyor. Ama önümüzde çok uzun bir yol, çok önemli turnuvalar var. Onun için şu an en iyi seviyemize ulaşmaya çalışıyoruz. Sağ olsun antrenörlerimiz bize çok yardımcı oluyorlar bu konuda. En iyi, en kaliteli oyunumuzu şuan antrenmanlarda göstermeye çalışıyoruz ama önümüzde bir on gün daha var, on gün içinde çok daha yüksek bir seviyede olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Aykut Erdoğdu Sergey Lavrov Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Şeyma Subaşı Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 00:24:59. #1.15#

title